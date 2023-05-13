США намерены привлечь РФ к ответственности за использование яда "Новичок"

Соединенные Штаты намерены добиваться привлечения РФ к ответственности за использование отравляющего вещества "Новичок".

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы все должны работать вместе, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции по химическому оружию. Я призываю все страны отстаивать правду и присоединиться к нам в привлечении к ответственности за нарушения этого договора, включая использование Сирией зарина, и Россией нервно-паралитических отравляющих веществ типа "Новичок", - говорится в сообщении президента США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы до сентября 2023 года ликвидировать все свои запасы химического оружия.

Также мы писали, что оккупанты применяют против украинских защитников гранаты с химической взрывчаткой. Их использование запрещено международными конвенциями.

Напомним, ранее стало известно, что применение гранат К-51 зафиксировали в Донецкой области еще в ноябре 2022 года.

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