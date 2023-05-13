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США готовы ликвидировать запасы химического оружия в ближайшие месяцы, - Байден

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Суббота 13 мая 2023 03:42
США готовы ликвидировать запасы химического оружия в ближайшие месяцы, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты готовы до сентября 2023 года ликвидировать все свои запасы химического оружия.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент США выступил с заявлением в преддверии Пятой конференции государств-участников рассмотрения Конвенции о запрещении химического оружия, которая состоится в Гааге 15–19 мая.

"Работая вместе над достижением нашей общей цели, США подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года – веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", заявил Байден.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники берут на себя обязательства не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции на данный момент являются более 190 стран.

Ранее сообщалось, что оккупанты применяют против украинских защитников гранаты с химической взрывчаткой. Их использование запрещено международными конвенциями.

Напомним, ранее стало известно, что применение гранат К-51 зафиксировали в Донецкой области еще в ноябре 2022 года.

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Химическое оружие Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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