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США намерены ужесточить санкции против российской нефти

Фото: санкции против российской нефти будут более жесткими (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США намерены ужесточить ограничения на торговлю российской нефтью. В частности, это касается теневого флота, с помощью которого Москва вывозит сырье.

Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Buzz Times.

"Я думаю, мы приближаемся к тому, чтобы говорить о гораздо более жестком режиме в отношении как теневого флота, так и объемов нефти, которые Россия может поставлять на рынок", - сказал он.

Сингх упомянул еще одно направление санкционной политики, где США намерены наращивать усилия: это снижение "интереса третьих стран, которые производят комплектующие, попадающие непосредственно на поле боя в интересах России, или транзитные поставки товаров".

Ценовой потолок и теневой флот

Напомним, с декабря 2022 года действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Однако российские компании обеспечили страховое покрытие 60% нефтяных грузов из Москвы в Индию. Благодаря этому Россия может продавать нефть по цене более 60 долларов за баррель, что превышает ограничения, установленные странами G7, Европейским Союзом и Австралией.

В то же время, страхование для остальных 40% танкеров, перевозивших нефть в Индию в июле, предоставляли западные компании. Однако они были предоставлены только для российских грузов, проданных по цене, не превышающей установленный предел.

 

Подробнее о незаконной торговле Москвы нефтью читайте в материале РБК-Украина "Теневой флот. Как Россия обходит нефтяные санкции Запада и борьба Украины с этим вызовом".

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