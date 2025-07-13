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В США массово увольняют следователей, которые вели дела против Трампа, - CBS

Воскресенье 13 июля 2025 12:41
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В США массово увольняют следователей, которые вели дела против Трампа, - CBS Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США Министерство юстиции уволило десятки сотрудников, которые работали над расследованиями, связанными с президентом Дональдом Трампом и его сторонниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По их данным, в числе уволенных - более 20 человек, задействованных в делах о хранении секретных документов у Трампа и попытках отменить итоги выборов 2020 года. Оба дела курировал бывший спецпрокурор Джек Смит.

Другой собеседник издания отметил, что было уволено по меньшей мере 35 сотрудников Министерства юстиции, которые работали на Смита в рамках двух расследований, которые он курировал. При этом еще по меньшей мере 15 человек могут быть уволены.

Источники сообщили CBS News, что среди уволенных были помощники юристов, работавшие в офисе Смита, финансовый и вспомогательный персонал, а также два дополнительных прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде.

"Правила больше не существуют. Раньше была граница, было четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одно не должно вмешиваться в работу другого. Эта граница теперь определенно исчезла", - рассказала одна из уволенных сотрудниц Пэтти Хартман.

Увольнения в США

Напомним, только 28 июня Associated Press писало, что в США внезапно уволили трех прокуроров, которые занимались делами о штурме Капитолия.

Письмо, полученное одним из прокуроров, было подписано генеральным прокурором Пэм Бонди.

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