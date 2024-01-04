RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ликвидировали лидера поддерживаемого Ираном ополчения в Багдаде

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американские военные нанесли авиаудар по Багдаду. В частности, по высокопоставленному командиру иракского ополчения, которого они обвиняют в нападениях на американские войска в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя США, удар был нанесен по автомобилю в иракской столице в четверг, 4 января. Целью удара стал один из лидеров группировки "Харакат аль-Нуджаба", сказал чиновник, не назвав его имени.

Напряженность в регионе растет, подпитываемая войной между Израилем и Газой и опасениями, что она может перекинуться на соседние страны.

Силы народной мобилизации (PMF), коалиция ополченцев, номинально находящаяся под контролем иракских военных, ранее объявила в своем заявлении, что заместитель главы ее операций в Багдаде Муштак Талеб аль-Саиди, также известный как Абу Таква, был убит "в результате жестокой американской агрессии".

По словам одного из представителей ополчения, Саиди вместе с другим представителем ополчения въезжал в гараж штаба, связанного с ополчением Аль-Нуджаба, одним из членов ЧВС, когда в его автомобиль был нанесен удар, в результате которого оба погибли.

С начала войны между Израилем и Газой 7 октября группа ополченцев, поддерживаемых Ираном и называющих себя Исламским сопротивлением в Ираке, нанесла несколько ударов по зданию.

Ситуация на Ближнем Востоке

Столкновение США и Ирана произошло на фоне продолжающейся войны Израиля с группировкой ХАМАС в Секторе Газа и эскалации в регионе. Объединенные с Ираном группировки в Ираке и Сирии выступают против кампании ЦАХАЛ в палестинском анклаве и возлагают ответственность на Вашингтон за их поддержку израильской стороны.

Американские военные заявили, что в результате ударов в Ираке, вероятно, были убиты "несколько боевиков "Катаиб Хезболла"" и уничтожены объекты, которые использовали группировку.

В декабре ливанская группировка "Хезболла" пообещала усилить атаки на военные базы США на Ближнем Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранИрак