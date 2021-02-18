В США від коронавірусу померло понад півмільйона людей

З початку пандемії коронавірусу в США від ускладнень хвороби померли понад півмільйона осіб. Захворіли всього 28 438 566 осіб .

Це видно з даних сайту Worldometers .

Так, станом на 17 лютого в США від коронавірусу померла 501 891 людина. Водночас понад 18,5 мільйонів успішно вилікувалися.

США залишаються на першому місці в антирейтингу країн із найбільшою кількістю хворих на COVID-19 і померлих від нього.

За останню добу в США коронавірус діагностували у 63 697 осіб.