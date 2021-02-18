В США від коронавірусу померло понад півмільйона людей
З початку пандемії коронавірусу в США від ускладнень хвороби померли понад півмільйона осіб. Захворіли всього 28 438 566 осіб .
Це видно з даних сайту Worldometers.
Так, станом на 17 лютого в США від коронавірусу померла 501 891 людина. Водночас понад 18,5 мільйонів успішно вилікувалися.
США залишаються на першому місці в антирейтингу країн із найбільшою кількістю хворих на COVID-19 і померлих від нього.
За останню добу в США коронавірус діагностували у 63 697 осіб.
Крім того, 17 лютого у Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу. Він являє собою злиття "американської" та "британської" мутацій SARS-CoV-2.
Раніше повідомлялось, що в американському штаті Ореґон виявили чотири випадки захворювання на коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer / BioNTech. Медики штату запевняють, що це не означає, що препарат неефективний.