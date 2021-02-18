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В США від коронавірусу померло понад півмільйона людей

Новость на русском → США, Четвер 18 лютого 2021 01:31
В США від коронавірусу померло понад півмільйона людей Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

З початку пандемії коронавірусу в США від ускладнень хвороби померли понад півмільйона осіб. Захворіли всього 28 438 566 осіб .

Це видно з даних сайту Worldometers.

Так, станом на 17 лютого в США від коронавірусу померла 501 891 людина. Водночас понад 18,5 мільйонів успішно вилікувалися.

США залишаються на першому місці в антирейтингу країн із найбільшою кількістю хворих на COVID-19 і померлих від нього.

За останню добу в США коронавірус діагностували у 63 697 осіб.

Крім того, 17 лютого у Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу. Він являє собою злиття "американської" та "британської" мутацій SARS-CoV-2.

Раніше повідомлялось, що в американському штаті Ореґон виявили чотири випадки захворювання на коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer / BioNTech. Медики штату запевняють, що це не означає, що препарат неефективний.

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