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В США от коронавируса умерло более полумиллиона человек

Новина українською → США, Четверг 18 февраля 2021 01:31
В США от коронавируса умерло более полумиллиона человек Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

С начала пандемии коронавируса в США от осложнений болезни умерли свыше полумиллиона человек. Заболели всего 28 438 566 человек.

Это видно из данных сайта Worldometers.

Так, по состоянию на 17 февраля в США от коронавирус умер 501 891 человек. В то же время более 18,5 миллиона успешно излечились.

США остаются на первом месте в антирейтинге стран с наибольшим количеством больных COVID-19 и умерших от него.

За последние сутки в США коронавирус диагностировали у 63 697 человек.

Кроме того, 17 февраля в Соединенных Штатах обнаружили гибридный штамм коронавирус. Он представляет собой слияние "американской" и "британской" мутаций SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон выявили четыре случая заболевания коронавирусом после введения двух доз вакцины Pfizer / BioNTech. Медики штата уверяют, что это не означает, что препарат неэффективен.

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