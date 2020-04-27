У США від коронавіруса померли понад 55 тис. осіб

В США за станом на ранок 27 квітня від коронавіруса померли 55,4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Всього в країні зафіксували 987 тис. заражених коронавірусом, серед який 15 тис. людей у критичному стані.

Крім того, вилікуватися від коронавіруса вдалося майже 120 тис. чоловік. Всього в країні протестували 5,5 млн осіб з підозрою на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що за добу число нових випадків коронавіруса COVID-19 досягла 36 188 і 1995 осіб померли.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину, введеного через коронавіруса COVID-19.

Раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вказав на дослідження, яке показує, що штами COVID-19 проникли в Нью-Йорк з Європи, а не Китаю.