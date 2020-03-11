ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп виграв праймеріз в трьох штатах

Новини » Політика     11.03.2020 - 03:31
Трамп виграв праймеріз в трьох штатах
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Попередні вибори республіканці проводять у п'яти штатах

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здобув перемогу на первинних виборах (праймеріз), які пройшли у вівторок, 10 березня, в трьох штатах. Як передає РБК-Україна, про це йдеться в Twitter Трампа.

Йдеться про штати Міссурі, Міссісіпі і Мічиган. Президент подякував жителям цих штатів у своєму Twitter.

Американські ЗМІ пишуть, що всередині республіканської партії у Трампа немає реальних суперників у боротьбі. Саме тому цього дня в штаті Гаваї вирішили не проводити зборів партійних активістів (кокусів) республіканців.

Для цієї партії голосування 10 березня проходить у п'яти штатах - Айдахо, Вашингтоні, Міссісіпі, Міссурі і Мічігані. У цих штатах на кону 242 мандати делегатів.

Щоб стати кандидатом від республіканців на партійному з'їзді, який відбудеться з 24 по 27 серпня в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна, необхідні голоси 1276 учасників з 2441, яких делегували за підсумками зборів активістів і первинних виборів.

На даний момент у Трампа є підтримка більше 830 делегатів.

Нагадаємо, на праймеріз Демократичної партії США, що проходили у "супервівторок" 3 березня, згідно з прогнозами, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі і Массачусетсі перемагає колишній віце-президент Джо Байден.

У США ще один кандидат в президенти від демократів підтримав Байдена Трамп змінив голову апарату Білого дому
Новини України Дональд ТрамппраймеризВибори в США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся