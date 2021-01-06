У США конгресмен захворів COVID-19 після вакцинації препаратом Pfizer

Член Палати Представників США республіканець Кевін Брейді повідомив, що захворів COVID-19. У грудні він отримав першу дозу вакцини від коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech.

Про це Кевін Брейді написав Twitter.

"Сьогодні лікар палати представників повідомив мені, що я здав позитивний тест на COVID-19, я дотримуюся карантину. Відповідно до рекомендації я отримав першу дозу вакцини Pfizer 18 грудня і недавно здав негативний тест на COVID в день Нового року", - написав він.

Також Брейді додав, що з завтрашнього дня він почне лікування.

Нагадаємо, Норвегії зафіксували два смертельні випадки серед пацієнтів, яким була введена вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Двоє мешканців будинків престарілих померли через два дні після щеплення.

Також РБК-Україна писало, що уряд США може ввести введення певним категоріям громадян тільки половини дози вакцини від коронавірусу.