США і Китай - на завершальному етапі укладення торгової угоди, - WSJ

Про укладення торговельної угоди між США і Китаєм можуть оголосити 27 березня

Китай и Соединенные Штаты находятся на завершающем этапе заключения торгового соглашения. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам между двумя странами, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, Китай предлагает снизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а Вашингтон готов отменить большинство санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

Собеседники издания рассказали, что препятствия для заключения пока полностью не преодолены, но переговоры приблизились к тому, что о сделке могут объявить уже на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который предварительно запланирован на 27 марта.

Источники уточнили, что в рамках соглашения Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей и снизить пошлины на импортные автомобили ниже нынешних 15%, а также увеличить закупки товаров из США.

Одной из договоренностей может стать закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на $18 млрд.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил Китай как можно скорее снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Он отметил, что между Вашингтоном и Пекином есть продуктивные торговые переговоры.