США та Китай відновлять торгові переговори, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Трамп мав телефонний дзвінок з Китаю

Сполучені Штати Америки (США) та Китай вирішили відновити торгові переговори щодо зниження мит. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на прес-конференції по завершенню саміту G7 у Франції, передає BBC.

За словами президента США, у неділю, 25 серпня, він мав телефонний дзвінок з Китаю, під час якого сторони домовилися відновити торгові переговори.

"Китай дзвонив вчора ввечері … сказав, давайте повернемося до столу (переговорів - ред.). Так що ми повертаємося до столу", - заявив Трамп.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір підвищити мита на товари з Китаю у вересні і жовтні додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками.

Так, з 1 вересня мита на товари загальною вартістю 300 млрд доларів збільшаться з 10% до 15%. З 1 жовтня мита на товари загальною вартістю 250 млрд доларів зросте з 25% до 30%.

Крім того, в Білому домі заявили, що Трамп пошкодував про рішення підняти мита на імпорт з Китаю на 5%. За словами прес-секретаря американського президента Стефані Грішем, Трамп не засмучений ескалацією конфлікту з Пекіном, а засмучений тим, що підняв тарифи лише на 5%.

Як писало РБК-Україна, Китай також має намір ввести нові мита з 1 вересня і з 15 грудня. Влада Китаю введе 5-відсоткове мито на поставки соєвих бобів та нафти зі Сполучених Штатів з наступного місяця і повернуть 25% мито на американські автомобілі з 15 грудня.