США і Китай "найближчим часом" підпишуть торгову угоду

За словами американського президента, угода вже завершена.

13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди. Вашингтон і Пекін домовилися по першій частині торговельної угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

У Білому домі заявили, що очікують підписання першої фази торговельної угоди з Китаєм в перший тиждень січня 2020 року. Також у США відзначили, що незабаром приступлять до обговорення "другої фази" торгового угоди.