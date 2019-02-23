США і Китай домовилися про стабілізацію курсу юаня

Остаточну угоду буде підписано на саміті Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном

Соединенные Штаты Америки и Китай пришли к соглашению о стабилизации курса юаня. Об этом сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее заявление министр финансов сделал во время переговоров с вице-премьер КНР Лю Хэ в Вашингтоне.

В то же время Мнучин не сообщил каких-либо деталей достигнутого соглашения.

Как отмечает издание, ранее его источники сообщали, что США попросили Пекин удерживать стабильный курс юаня. Эксперты считают, что Китай использует искусственное понижение курса национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин.

Также отмечается, что последняя серия американо-китайских встреч должна была закончиться в пятницу, но вице-премьер Лю Хэ проведет в Вашингтоне еще два дня.

Окончательное соглашение будет подписано на саммите с китайским лидером Си Цзиньпином.

Напомним, 19 февраля в Вашингтоне (США) стартовали переговоры по торговым разногласиям между Соединенными Штатами и Китаем, целью которых было указано "достижение необходимых структурных изменений в Китае".

Предполагается, что достигнутые договоренности на торговых переговорах будут сформулированы в протоколе о намерениях.