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У Вашингтоні стартували торгові переговори між США і Китаєм

Новини » Політика    19.02.2019 - 10:23
У Вашингтоні стартували торгові переговори між США і Китаєм
Ілюстративне фото (GettyImages)

Метою переговорів є "досягнення структурних змін в Китаї"

У Вашингтоні (США) сьогодні, 19 лютого, стартували переговори щодо торгових розбіжностей між Сполученими Штатами та Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channelnewsasia.

Зазначено, що метою переговорів є "досягнення необхідних структурних змін в Китаї".

"Сторони також обговорять зобов'язання Китаю, що стосуються закупівель в США значних обсягів товарів і послуг", - зазначили в Білому домі.

Передбачається, що досягнуті домовленості на торгових переговорах будуть сформульовані в протоколі про наміри.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів.

Також Трамп заявив, що США готові продовжити терміни переговорів з Китаєм. Крім того, він упевнений, що Вашингтон і Пекін укладуть торговельну угоду вчасно, і ця угода стане "найбільшою в історії".

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