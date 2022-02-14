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США вивчають можливість надання Україні кредитних гарантій на 1 млрд доларів

Автор: Дмитрий Кузнецов

США вивчають можливість надання фінансової допомоги Україні на тлі загрози з боку Росії. Зокрема, розглядається питання про надання нових кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Так, це те, що ми розглядаємо в рамках додаткової макроекономічної підтримки, яку ми вивчаємо, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової потужності Росії", - сказав агентству представник Адміністрації президента США.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив про початок переговорів з Казначейством США про кредитні гарантії через закриті для країни ринки запозичення.

Зазначимо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про виділення Україні кредиту на суму в 150 млн євро.

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