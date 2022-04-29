США вивчають ціль і наслідки ракетного удару по Києву, - Пентагон

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву. Пентагону також цікавий тип ракет, якими РФ атакувала столицю України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасом", - заявив Кірбі.
Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерріш.
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