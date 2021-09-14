США вивчають роль Пакистану в захопленні Афганістану талібами

Адміністрація США має намір дати оцінку тій ролі, яку Пакистан зіграв у підтримці радикального руху "Талібан" і подій в Афганістані. Про це заявив у понеділок американський держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати Представників Конгресу США у світлі виведення американських сил з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

За його словами, влада США має намір "розглянути найближчими днями або тижні" те, яку "роль зіграв Пакистан в останні 20 років" в контексті ситуації в Афганістані та захоплення країни талібами.

Як зазначив Блінкен, у Вашингтоні також обговорять питання про те, яку роль, з точки зору США, Пакистану слід "зіграти в Афганістані в найближчі роки, і що для цього потрібно".

Під час виступу держсекретар зазначив, що дії Пакистану "у багатьох випадках суперечать інтересам" США.