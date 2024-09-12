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В США израильтянин признал себя виновным в контрабанде авиационных запчастей в РФ в обход санкций

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В США 49-летний гражданин Израиля, владелец международной экспедиторской компании, признал себя виновным в сговоре с целью незаконной поставки в Россию американских запчастей для самолетов. В том числе поставки осуществлялись компаниям, находящимся под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст США.

В рамках соглашения о признании вины Гал Хаймович признал, что его схема предполагала обман американских компаний относительно настоящего назначения товаров. Пытаясь скрыть схему, ответчик предоставлял ложную информацию правительству США.

Слушание о вынесении приговора назначено на 22 ноября.

Хаймович владел международной экспедиторской компанией, которая была филиалом группы компаний, ведущих бизнес в разных странах, включая США и Израиль. Хаймович через эти компании работал экспедитором для физических и юридических лиц, пытавшихся незаконно экспортировать товары в Россию в нарушение законов США об экспортном контроле.

По крайней мере, в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту авиационных частей и авионики, включая применение ракетных технологий, из Соединенных Штатов через Южный округ Флориды различным сторонним перегрузчикам от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно давали Хаймовичу указания вводить в заблуждение американских производителей и поставщиков относительно конечного назначения товаров.

Организовал более 160 поставок

Например, в период с апреля 2022 по апрель 2023 года, после того, как Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию в ответ на полномасштабное вторжение страны в Украину, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах и в Арабских Эмиратах, ответственным за незаконную переправку товаров в Россию. Одна из таких перевозок, модуля воздушных данных, произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» (ведущая бизнес как S7 Airlines) для доставки компонента самолета в Россию, приказал соучастнику ложно проинформировать американского поставщика, что запчасть заказали на Мальдивах. На самом деле, Хаймович знал, что она предназначена для России в пользу S7 Airlines.

 

 

23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. Новый пакет включает около 400 субъектов. Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также они затронули финансовую сферу и товары двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, которые РФ поставляются в обход санкций.

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