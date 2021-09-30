США уникнуть "шатдауну". Сенат схвалив тимчасовий бюджет

Американський Сенат підтримав закон про тимчасове фінансування. Цей тимчасовий бюджет дозволить Сполученим Штатам уникнути так званого "шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Даний законопроект вже сьогодні направлять на голосування у Палату представників, щоб його остаточно схвалили.

"Шатдаун" - це тимчасове закриття уряду США з відправкою більшості держслужбовців в простій. Така загроза виникає, коли республіканці і демократи в Конгресі не встигають вчасно домовитися щодо щорічних асигнувань при підготовці бюджету. Або ж коли президент США відмовляється підписати відповідний законопроект.