США существенно увеличат производство ракет для систем Patriot

Пентагон в четыре раза увеличил объемы закупки ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot. Эта система критически важна как для защиты Украины, так и для американских сил на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Армия США планирует направить более 1,3 млрд долларов на закупку ракет для систем Patriot в рамках бюджета на 2026 финансовый год, который начнется 1 октября.
Согласно документам, сопровождающим бюджетный запрос армии США на 2026 год, 16 апреля профильная комиссия чиновников, определяющая потребности в оружии, повысила план закупки новейших ракет Patriot с 3376 до 13 773 единиц. Эти показатели являются рекомендательными и не означают автоматического утверждения соответствующих бюджетных расходов или контрактов в ближайшей перспективе.
Сейчас Конгресс работает над законопроектами об оборонной политике и выделении средств для Пентагона, которые могут учитывать обновленные запросы армии.
Издание отмечает, что увеличение плановых объемов закупки свидетельствует о намерениях американских Вооруженных сил усилить систему Patriot на фоне растущего спроса со стороны союзников и партнеров, которые стремятся модернизировать свои системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Новейшая модификация ракеты - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), разработанная компанией Lockheed Martin, - предназначена для перехвата беспилотников, крылатых и тактических баллистических ракет. Твердотопливные ракетные двигатели поставляет компания L3Harris Technologies.
Украина активно использует батареи и ракеты Patriot, полученные от США и союзников, для защиты гражданского населения от российских воздушных атак. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, США передали Украине три батареи Patriot и неопределенное количество ракет-перехватчиков.
Согласно бюджетным документам, до 2024 финансового года армия США приобрела 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 - в 2024 году и 214 - в текущем.
В проекте бюджета на 2026 год армия запрашивает 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет: 549,6 млн - из базового бюджета, а 396,3 млн - в рамках операции Atlantic Resolve, направленной на усиление обороноспособности НАТО в Европе.
Согласно документам, дополнительно недавно подписанный президентом Трампом законопроект о налогах и расходах предусматривает еще 366 млн долларов на закупку 96 ракет-перехватчиков.
Американские военные также активно применяют системы Patriot на Ближнем Востоке, в частности для поддержки Израиля и защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Системы были задействованы во время ракетного обстрела со стороны Ирана в ответ на удары по ядерным объектам.
Как сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, американские военные успешно уничтожили 14 приближающихся иранских ракет.
Директор программы противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако заявил, что четырехкратное увеличение объемов закупки перехватчиков является логичным шагом после многих лет фиксации их дефицита. В то же время, по его словам, преодоление нехватки потребует реального бюджетного финансирования и заключения многолетних контрактов.
"Даже с этим это не будет легко и не произойдет мгновенно", - отметил Карако.
Представитель армии США Стив Уоррен заявил, что финансирование производства систем Patriot стабильно продолжалось в последние годы, но "масштабное наращивание производства является сложной задачей".
В марте компания Lockheed Martin сообщила, что ее команда PAC-3 в 2023 году существенно повысила объемы производства и достигла рекордного показателя - 500 ракет. Это более чем на 30% превышает уровень 2022 года.
В компании также добавили, что в 2025 году планируют увеличить объемы производства еще на 20%.
MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс производства группы американских компаний во главе с Raytheon.
Ракета-перехватчик модифицированной версии Patriot PAC-3 развивает сверхзвуковую скорость до 3 Маха и может сбивать ракеты ЗРК С-300 и С-400, а также сверхзвуковые ракеты Х-22 и аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал".
Система может одновременно обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей.
На прошлой неделе ряд СМИ сообщили о прекращении предоставления Украине ряда вооружений, среди которых - ракеты-перехватчики для системы Patriot.
По словам источников The Guardian, остановка поставок якобы была вызвана нехваткой ракет для ЗРК Patriot.
Трамп во время телефонного разговора с президентом Зеленским, пообещал предоставить ВСУ 10 ракет для системы Patriot.
По данным СМИ, президент США также не исключил передачи Киеву еще одной системы этого типа.
Однако 9 июля Трамп лично заявил, что Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.