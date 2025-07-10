США существенно увеличат производство ракет для систем Patriot

Армия США планирует направить более 1,3 млрд долларов на закупку ракет для систем Patriot в рамках бюджета на 2026 финансовый год, который начнется 1 октября.

Согласно документам, сопровождающим бюджетный запрос армии США на 2026 год, 16 апреля профильная комиссия чиновников, определяющая потребности в оружии, повысила план закупки новейших ракет Patriot с 3376 до 13 773 единиц. Эти показатели являются рекомендательными и не означают автоматического утверждения соответствующих бюджетных расходов или контрактов в ближайшей перспективе.

Сейчас Конгресс работает над законопроектами об оборонной политике и выделении средств для Пентагона, которые могут учитывать обновленные запросы армии.

Издание отмечает, что увеличение плановых объемов закупки свидетельствует о намерениях американских Вооруженных сил усилить систему Patriot на фоне растущего спроса со стороны союзников и партнеров, которые стремятся модернизировать свои системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Новейшая модификация ракеты - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), разработанная компанией Lockheed Martin, - предназначена для перехвата беспилотников, крылатых и тактических баллистических ракет. Твердотопливные ракетные двигатели поставляет компания L3Harris Technologies.

Украина активно использует батареи и ракеты Patriot, полученные от США и союзников, для защиты гражданского населения от российских воздушных атак. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, США передали Украине три батареи Patriot и неопределенное количество ракет-перехватчиков.

Согласно бюджетным документам, до 2024 финансового года армия США приобрела 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 - в 2024 году и 214 - в текущем.

В проекте бюджета на 2026 год армия запрашивает 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет: 549,6 млн - из базового бюджета, а 396,3 млн - в рамках операции Atlantic Resolve, направленной на усиление обороноспособности НАТО в Европе.

Согласно документам, дополнительно недавно подписанный президентом Трампом законопроект о налогах и расходах предусматривает еще 366 млн долларов на закупку 96 ракет-перехватчиков.

Американские военные также активно применяют системы Patriot на Ближнем Востоке, в частности для поддержки Израиля и защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Системы были задействованы во время ракетного обстрела со стороны Ирана в ответ на удары по ядерным объектам.

Как сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, американские военные успешно уничтожили 14 приближающихся иранских ракет.

Директор программы противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако заявил, что четырехкратное увеличение объемов закупки перехватчиков является логичным шагом после многих лет фиксации их дефицита. В то же время, по его словам, преодоление нехватки потребует реального бюджетного финансирования и заключения многолетних контрактов.

"Даже с этим это не будет легко и не произойдет мгновенно", - отметил Карако.

Представитель армии США Стив Уоррен заявил, что финансирование производства систем Patriot стабильно продолжалось в последние годы, но "масштабное наращивание производства является сложной задачей".

В марте компания Lockheed Martin сообщила, что ее команда PAC-3 в 2023 году существенно повысила объемы производства и достигла рекордного показателя - 500 ракет. Это более чем на 30% превышает уровень 2022 года.

В компании также добавили, что в 2025 году планируют увеличить объемы производства еще на 20%.

MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс производства группы американских компаний во главе с Raytheon.

Ракета-перехватчик модифицированной версии Patriot PAC-3 развивает сверхзвуковую скорость до 3 Маха и может сбивать ракеты ЗРК С-300 и С-400, а также сверхзвуковые ракеты Х-22 и аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал".

Система может одновременно обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей.