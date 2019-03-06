США не виключають введення нових санкцій проти КНДР

У США допустили введення нових санкцій проти Північної Кореї

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Business Network.

"Думаю, президент Трамп был в этом вопросе предельно ясен", - заявил он.

По словам Болтона, КНДР не получит послабления.

"Если они не хотят этого делать, то я думаю, что президент Трамп был предельно ясен в этом вопросе. Они не получат послабления в разрушительных экономических санкциях, которые были наложены на них, и мы посмотрим, как эти санкции на самом деле нарастить", - сказал Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что обсуждать смягчение со стороны Соединенных Штатов санкций против Северной Кореи (КНДР) президент Дональд Трамп готов после "реальных действий" со стороны КНДР.

Отметим, речь идет о ядерном разоружении Корейского полуострова, о чем Трамп договаривался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня 2018.