США не виключають превентивних санкцій проти Росії, - Псакі

США ніколи не визначали "червоні лінії" в санкціях і Росія буде не першою країною, проти якої приймуть превентивні обмеження. Адміністрація Білого дому контактує з конгресменами з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"Наш підхід полягає в тому, що нищівні економічні санкції, які ми обговорюємо і опрацьовуємо на міжвідомчому рівні, повинні мати стримувальний характер. Ми ніколи не визначали "червоні лінії" в цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції", - сказала Псакі.

За її словами, адміністрація Білого дому тісно контактує з конгресменами обох партій щодо законопроєкту про санкції проти Росії. Вона додала, що на російських ринках вже видно ознаки впливу загрози превентивного введення обмежень.