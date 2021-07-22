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США та Ірак домовилися про виведення американських військових, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Ірак мають намір узгодити виведення американських військ з країни до кінця року. Найближчим часом буде опубліковано заяву, що містить такий заклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Wall Street Journal.

"Високопоставлені іракські і американські чиновники планують випустити заяву, що містить заклик до виведення американських бойових частин з Іраку до кінця поточного року", - цитує видання свої джерела.

Газета наводить коментар міністра закордонних справ Іраку Фуада Хусейна. Він зазначив, що іракським військовим "не потрібні винищувачі, оскільки вони у них є". "Нам потрібна співпраця у сфері розвідки і навчанні військових", - заявив він виданню.

Водночас, вказує газета, США і Ірак мають намір підкреслити, що присутність американських військових "все ще буде необхідно надалі, щоб допомогти іракським військам у боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше Wall Street Journal повідомила про плани адміністрації президента США Джо Байдена скоротити число американських протиракетних систем на Близькому Сході. За даними видання, військове буде скорочено в Іраку, Кувейті, Йорданії та Саудівській Аравії.

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