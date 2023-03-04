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США и Южная Корея проведут крупнейшие за последние пять лет учения

Фото: США и Южная Корея проведут крупнейшие за пять лет учения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Американские и южнокорейские военные объявили о проведении крупнейших общих учений за последние пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

На совместной пресс-конференции представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта они проведут обучение "Щит свободы" - командно-штабную тренировку с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования. В этот же период состоятся отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.

Представитель американских военных сообщил, что учения будут включать упражнения по совместной высадке десанта, а по своему масштабу они будут сравнимы с крупнейшими весенними полевыми учениями союзников Foal Eagle.

Отмечается, что Северная Корея угрожает принять "беспрецедентно" решительные меры против подобных учений. По всей вероятности, она ответит на них ракетными испытаниями, поскольку рассматривает подобные маневры как репетицию вторжения.

Ранее мы писали, что Южная Корея и США провели совместные учения по противодействию беспилотникам КНДР на американской авиабазе в юго-западном городе Кунсан к югу от Сеула.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея активизировала свои демонстрации оружия, включавшие серию ракетных и артиллерийских пусков, которые она назвала так называемой "имитацией ядерных ударов по целям Южной Кореи и США".

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