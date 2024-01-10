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США и Южная Корея обсудили помощь Украине

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с южнокорейским коллегой Чан Ходжином усиление сотрудничества между КНДР и Россией и дальнейшие шаги для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Чиновники осудили передачу КНДР баллистических ракет России и использование Москвой этих ракет против Украины. Они отметили, что передача и применение этого оружия увеличивает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает глобальный режим нераспространения и имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона.

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея обязались продолжать тесное сотрудничество по поддержке Украины и украинского народа. Также они договорились поддерживать тесное сотрудничество по совместным вызовам безопасности для укрепления мира в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Ситуация с помощью США для Украины

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом добавил в законопроект их предложения по усилению безопасности границ.

4 января в Белом доме заявили, что у США больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Более подробно о том, почему без соглашения по южной границе в США не могут одобрить не только бюджет, но и многомиллиардную помощь нашей стране, - в материале РБК-Украина.

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