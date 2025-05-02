США и Китай могут возобновить переговоры после "тарифного боя"

Пекин официально подтвердил вероятность возобновления торгового диалога с США и впервые намекнул на готовность к переговорам после тарифной эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министерство торговли Китая подтвердило, что Пекин рассматривает возможность возобновления торговых переговоров с США после неоднократных сигналов со стороны Вашингтона о готовности к диалогу.

Обнародованное в пятницу заявление, стало первым признаком потенциального возобновления двусторонних контактов после введения президентом Дональдом Трампом новых тарифных ограничений в апреле.

Как отметили в министерстве, Соединенные Штаты недавно передали Китаю по соответствующим каналам запрос на начало переговоров. Пекин пока оценивает эту инициативу, при этом призвав Вашингтон "проявить искренность" в своих действиях.

Реакция рынков и импульс для переговоров

Новость положительно сказалась на рыночных индикаторах: фьючерсы на индекс S&P 500 компенсировали предыдущие потери в Азии, а региональные фондовые рынки продемонстрировали рост.

Индекс Hang Seng China Enterprises поднялся более чем на 1 %, тогда как континентальные биржи оставались закрытыми в связи с выходным днем. Оффшорный юань укрепился на 0,3 %, до 7,2566 за доллар США, а австралийский доллар, часто рассматриваемый как прокси для китайской экономики, также продолжил укрепление.

Заявление Пекина появилось на фоне обострения торгового напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира, усилившегося после повышения тарифов со стороны США до исторически высокого уровня. Китай в ответ ввел зеркальные ограничения. Президент Трамп неоднократно заявлял, что инициатива по переговорам должна исходить от лидера КНР Си Цзиньпина. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что первый шаг к деэскалации должен сделать именно Пекин.

Ситуация на фоне экономического замедления в обеих странах может придать новый импульс для переговорного процесса. В США экономическая активность снизилась из-за резкого роста импорта накануне введения тарифов, что повлияло на финансовые рынки и уменьшило уровень потребительского доверия. В Китае индексы производственной активности зафиксировали худшие показатели с декабря 2023 года, а новые экспортные заказы упали до минимума с декабря 2022 года.

В то же время, как сообщают китайские источники, Пекин ожидает назначения со стороны США контактного лица, которое имеет доверие президента Трампа и способно способствовать заключению соглашения, которое может быть подписано лидерами двух стран на соответствующей встрече.

В то же время, пишет Bloomberg, на фоне активных контактов между США и другими региональными игроками, в частности Индией и Японией, которые ищут собственные форматы сотрудничества с Вашингтоном, Китай рискует оказаться в изоляции, если не активизирует диалог.

Фактор Рубио

Параллельно с экономическими вопросами, администрация Трампа анонсировала новые кадровые изменения. Госсекретарь США Марко Рубио, который находится под санкциями КНР, был назначен исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, сохраняя текущую должность. Нынешний советник по нацбезопасности Майкл Уолц станет следующим постпредом США в ООН. Такой шаг, вероятно, усилит роль Рубио в обсуждении стратегически важных для Китая вопросов, включая ситуацию вокруг Тайваня и региональной безопасности в Южно-Китайском море.

В интервью телеканалу Fox News Рубио заявил, что Китай стремится достичь краткосрочного соглашения с США, признавая негативное влияние тарифов на собственную экономику.

В своем официальном заявлении Министерство торговли Китая отметило готовность к диалогу при условии, что Соединенные Штаты продемонстрируют реальную заинтересованность и отменят односторонние ограничения.

"Если будет борьба - мы готовы бороться до конца. Если будет диалог - двери остаются открытыми", - отметили в Пекине.