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США і Китай досягли консенсусу і знайшли оптимальну модель для роботи "Мотор Січі", - експерт

Автор: РБК-Україна

США і Китай досягли консенсусу і знайшли оптимальну модель для роботи "Мотор Січ", яка задовольняє всі сторони цього трикутника. Вашингтон має прозорий контроль за рухом технологій, Пекін отримує авіаційні двигуни українського виробництва, а Україна отримує свої фінансові вигоди з величезних китайських контрактів.

Про це заявив експерт в сфері торгово-політичної взаємодії Китаї, член правління Українсько-китайського інвестиційного клубу Андрій Пилипенко.

За його словами, завдання Києва тепер зводиться до того, щоб не створювати незаконних перешкод у завершенні законної комерційної угоди між приватними інвесторами по покупці акцій "Мотор Січ".

"Включення Skyrizon, що не має власного виробництва авіадвигунів, в список Мінторгу США Military End-User компаній асоційованих з китайським ВПК в цілому і НВАК зокрема, по суті означає не що інше, як визнання у Вашингтоні "Мотор Січ" китайським підприємством. Іншими словами, в США вже не бачать шансів "відкрутити" законну угоду і перешкодити переходу контролю над "Мотор Січ" під китайський контроль, і вважають це лише питанням часу", - пише експерт і додає, що свого США вже досягли: за допомогою ліцензування операцій з китайською компанією Вашингтон отримує розуміння і прозорість ланцюжків поставок для китайської авіаційної промисловості

У свою чергу, внаслідок досягнення консенсусу з США, в Пекіні українську "Мотор Січ" також вже вважають дружньою Китаю компанією, яка отримує державні контракти на спорядження китайських вертольотів 400 двигунами українського виробництва.

“Піднебесна ніколи не займається благодійністю - кожен її крок підпорядкований чіткій стратегії на п'ятирічки і на десятиліття вперед. Це означає, що Китай охоче допомагає і підтримує свій бізнес, чия діяльність співпадає зі стратегічними інтересами і цілями країни. І якби в Пекіні не вважали українську "Мотор Січ" близьким і дружнім їй підприємством завдяки акціонерним зв'язків китайських компаній з нею, українському заводу не бачити цього великого контракту, який пройшов всі узгодження в китайській бюрократичній системі всього за два місяці. Для КНР це можна вважати “гіперзвуковий швидкістю", - зазначив експерт.

Він також додав, що Києву вже надіслано безліч досить очевидних сигналів, що США не будуть противитися українсько-китайського співробітництва на "Мотор Січ".

В якості прикладів Пилипенко наводить висловлювання низки високопоставлених чиновників в торговому та фінансовому відомствах США нової адміністрації Байдена. Вони недвозначно заявляють, що обмежувальні заходи Трампа щодо торгівлі з Китаєм будуть переглянуті.

“Саме ці малопомітні для недосвідченого ока факти і що стоять за ними деталі говорять про те, що на найвищому рівні в Китаї і США є консенсус з питання контролю над "Мотор Січ": США "відпускають" ситуацію і китайці отримують контроль над українським заводом, а американці отримають розуміння прозорих ланцюжків руху продукції і технологій - це задовольнить обидві сторони, оскільки досягнутий баланс інтересів у ситуації, де в принципі не може бути переможця", - відзначає він

Заяви і підозри про можливий трансфер технологій авіаційного двигунобудування в Піднебесну з переходом акціонерної власності до китайським інвесторам Пилипенко назвав "параноїдальними ідеями".

"Наявність серед акціонерів "Мотор Січ" української групи DCH Олександра Ярославського - це гарантія збереження технологій, а також гарантія, що вони залишаться в Україні", - пояснив Пилипенко.

На його думку, контроль над "Мотор Січ" досвідченого інвестора-стратега створює систему більш надійного захисту українських авіаційних технологій, ніж допуск до контролю над компанією "політиків-тимчасових з короткими каденціями і липкими рученятами".

Крім того, за словами Пилипенка, офіційному Києву та його державним інститутам потрібно зробити зовсім небагато - просто не втручатися.

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"Великі гравці" завжди знайдуть вихід і завжди домовляться не на шкоду собі - це історична аксіома. Але якщо Україна втрутиться в розміни потужних суб'єктів, то просто повторить долю безіменного піхотинця, який загинув у війні, яка неминуче закінчиться мирними переговорами і обопільним благоденством "великих хлопців", - додає експерт.

Зараз, за словами експерта настає важливий момент, коли Україна може отримати безліч бонусів законного врегулювання ситуації навколо "Мотор Січ": не заважати провести законне збори акціонерів, яке переобере спостережну раду і легітимізує китайський контракт, продемонструвати адекватність української влади і її здатність повернутися в конструктив

“Україна отримує можливість відродити велике технологічне виробництво, отримати контракти, робочі місця, податки і експорт, створити передумови для поліпшення відносин з Пекіном, і згодом отримати додаткові бонуси від розширення торгівлі з КНР. Всі ці бонуси Україна отримує, коли просто не втручається в законне врегулювання законної угоди!", - підсумував експерт, зазначивши, що такий розвиток подій не створить конфлікту з США і допоможе сформувати довгострокові партнерські зв'язки зі своїм найбільшим торговим партнером КНР.

Нагадаємо, в грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави $3,5 млрд збитку, який був нанесений незаконним блокуванням доступу на підприємство, в тому числі шляхом арештом акцій ПАТ "Мотор Січ" за ініціативою СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов українсько-китайської угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.

Крім цього, акціонери "Мотор Січі" просять суд допомогти змінити нелегітимний наглядова рада підприємства. Відповідне засідання Господарського суду Запорізької області заплановано на 25 січня 2021 року.

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