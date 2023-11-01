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США и Китай договорились о встрече Байдена и Си Цзиньпина в ноябре, - Reuters

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки и Китай достигли принципиальной договоренности о встрече президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Есть принципиальная договоренность о встрече в Сан-Франциско в ноябре. Мы все еще работаем над важными деталями, необходимыми для завершения этих планов", - приводит издание слова высокопоставленного чиновника администрации Байдена. 

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже подтвердила сегодня, 1 ноября, что лидеры США и Китая планируют провести “конструктивную беседу” во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября. 

Что предшествовало

Напомним, еще несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ноябре. 

При этом на прошлой неделе в США приехал министр иностранных дел Китая Ван И. Он должен был подготовить визит Си Цзиньпина. 

 

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайБелый домСи Цзиньпинь