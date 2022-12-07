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США и Британия согласовали увеличение экспорта американского газа

Фото: лидеры Британии и США подписали соглашение об увеличении экспорта СПГ (digital.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Лидеры США и Британии объявили о партнерстве по вопросам энергетической безопасности и создали общую группу во главе с представителями Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, согласно соглашению США предусматривают более чем вдвое, по сравнению с 2021 годом, нарастить объемы сжиженного природного газа (СПГ), экспортируемого в Британию в течение 2023 года. Британское правительство заявило, что в рамках газового соглашения США "стремятся" экспортировать по крайней мере 9-10 млрд кубометров СПГ в течение следующего года через терминалы Соединенного Королевства.

Кроме того, обе страны также намерены сотрудничать по ускорению экологических инициатив, таких как декарбонизация аэрокосмической промышленности, развитие рынка электромобилей и разработка энергоэффективных приборов. Они планируют продолжать сотрудничество над ядерными, водородными и углеродными проектами.

"Вместе Соединенное Королевство и США обеспечат глобальную цену на энергию, а безопасностью наших национальных поставок больше никогда не смогут манипулировать капризы терпящего неудачу режима", - подчеркнул премьер-министр Британии Раши Сунак.

При этом, как отмечает The Guardian, Великобритания не зависела от больших объемов российского газа до вторжения России в Украину, но пострадала от огромного роста цен, поскольку европейские соседи боролись за альтернативные поставки, спеша заполнить свои газовые хранилища. В этом году Британия оказалась ключевым шлюзом для импорта и реэкспорта СПГ в Европу, однако отсутствие у британцев газовых хранилищ означает, что этой зимой они все еще могут столкнуться с ограниченным энергоснабжением.

По информации издания, об этом соглашении США и Британии ходили слухи в течение нескольких месяцев, и эксперты рынка сомневались, насколько большое увеличение газа оно предполагает. Однако данные службы отслеживания судов ICIS LNG Edge показали, что Великобритания импортировала 3,9 млрд кубометров СПГ из США в 2021 году, что составляет 26% общего импорта СПГ в Британии.

"За 12 месяцев до октября 2022 года Великобритания импортировала 9,7 млрд кубометров американского СПГ, что составляет 42% от общего объема импорта", - заверила The Guardian.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Германия получит новые объемы катарского сжиженного природного газа (СПГ) с 2026 года - после того, как QatarEnergy и ConocoPhillips подписали два соглашения, охватывающих как минимум 15-летний период.

Кроме того, мы писали, что Еврокомиссия предложила установить потолок цены на газ как новый инструмент Евросоюза для ограничения чрезмерных скачков цен на "голубое топливо".

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