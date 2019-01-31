США хочуть залучити Британію та Францію для стримування Туреччини в Сирії, - WSJ

Ілюстративне фото (npr.org)

Жодна з країн поки не дала згоди

США розглядають питання про притягнення військ Великобританії, Франції та Австралії для захисту своїх курдських союзників від Туреччини в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Видання пише, в США вважають, що війська Британії, Франції та Австралії повинні захистити курдські формування "народної самооборони".

Як зазначила газета, крім запобігання турецько-курдського зіткнення, ця ідея має сприяти нейтралізації можливих негативних наслідків виведення військ США з Сирії - повернення туди бойовиків ІДІЛ. Європейський дипломат підтвердив виданню, що американці вже почали відповідні переговори з названими країнами, але жодна з них згоди поки що не дала. Анкара виступає проти цього плану Вашингтона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що незабаром Халіфат буде зруйнований.

До цього президент Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина продовжує обговорювати тему антитерористичної операції на сході Сирії з США, Росією.

Також Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на створення біля кордонів Туреччини протягом найближчих місяців зони безпеки. Президент додав, що Туреччина не потребує згоди будь-якої сторони для антитерористичної операції в Сирії.