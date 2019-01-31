ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США хочуть залучити Британію та Францію для стримування Туреччини в Сирії, - WSJ

Новини » Політика    31.01.2019 - 14:56
США хочуть залучити Британію та Францію для стримування Туреччини в Сирії, - WSJ
Ілюстративне фото (npr.org)

Жодна з країн поки не дала згоди

США розглядають питання про притягнення військ Великобританії, Франції та Австралії для захисту своїх курдських союзників від Туреччини в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Видання пише, в США вважають, що війська Британії, Франції та Австралії повинні захистити курдські формування "народної самооборони".

Як зазначила газета, крім запобігання турецько-курдського зіткнення, ця ідея має сприяти нейтралізації можливих негативних наслідків виведення військ США з Сирії - повернення туди бойовиків ІДІЛ. Європейський дипломат підтвердив виданню, що американці вже почали відповідні переговори з названими країнами, але жодна з них згоди поки що не дала. Анкара виступає проти цього плану Вашингтона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що незабаром Халіфат буде зруйнований.

До цього президент Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина продовжує обговорювати тему антитерористичної операції на сході Сирії з США, Росією.

Також Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на створення біля кордонів Туреччини протягом найближчих місяців зони безпеки. Президент додав, що Туреччина не потребує згоди будь-якої сторони для антитерористичної операції в Сирії.

США почали виробництво малопотужних ядерних боєголовок Пентагон заявив про звільнення Сирії від ІД "протягом декількох тижнів"
Новини України Сполучені Штати АмерикиВеликобританияФранціяСиріяТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся