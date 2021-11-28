США не хочуть втратити прихильність Німеччини через санкції щодо "Північного потоку-2", - The Hill

Держдепартамент США намагається заблокувати поправку до проєкту оборонного бюджету країни на наступний рік. Згідно з нею, планується введення санкцій проти компаній, які брали участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Як наголошується в матеріалі, в адміністрації президента не хочуть втратити прихильність Німеччини, яка є важливим союзником Сполучених Штатів.

Поправка була представлена сенаторами-республіканцями Джимом Рішем і Тедом Крузом. Тепер держсекретар США Ентоні Блінкен закликає демократів заблокувати поправку.

"Демократи дуже нервують через питання про голосування щодо "Північного потоку-2", оскільки за попередньої адміністрації всі вони виступали проти нього, а після приходу до влади Байдена розрахунки стали іншими", - цитує видання одного зі своїх джерел.