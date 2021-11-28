RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США не хочуть втратити прихильність Німеччини через санкції щодо "Північного потоку-2", - The Hill

Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США намагається заблокувати поправку до проєкту оборонного бюджету країни на наступний рік. Згідно з нею, планується введення санкцій проти компаній, які брали участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як наголошується в матеріалі, в адміністрації президента не хочуть втратити прихильність Німеччини, яка є важливим союзником Сполучених Штатів.

Поправка була представлена сенаторами-республіканцями Джимом Рішем і Тедом Крузом. Тепер держсекретар США Ентоні Блінкен закликає демократів заблокувати поправку.

"Демократи дуже нервують через питання про голосування щодо "Північного потоку-2", оскільки за попередньої адміністрації всі вони виступали проти нього, а після приходу до влади Байдена розрахунки стали іншими", - цитує видання одного зі своїх джерел.

Нагадаємо, Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2