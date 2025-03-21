США хотят изменить условия соглашения по украинским полезным ископаемым, - FT

Западное издание пишет, что о соответствующих планах американской стороны рассказали двое украинских чиновников на условии анонимности.

Отмечается, что администрация Трампа сейчас ищет новых условий для доступа Штатов к важнейшим полезным ископаемым и "энергетическим активам" в Украине. Речь идет, в частности, к включению в расширенное соглашение АЭС Украины.

Таким образом, по данным FT, официальный Вашингтон расширяет свои экономические требования к Киеву на фоне настаиваний на заключении мирного соглашения с Россией.

Украинские чиновники выразили в разговоре с Financial Times обеспокоенность тем, что на них могут оказывать давление с целью заставить пойти на невыгодные условия в более широком соглашении.

Вопрос об интересе США по Запорожской АЭС

Как сообщалось ранее, 19 марта в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы электростанций и АЭС в Украине. Американский лидер отметил, в частности, что Штаты могут помочь Украине в управлении ими.

Позже президент Украины Зеленский подтвердил, что Трамп во время разговора с ним интересовался оккупированной россиянами Запорожской АЭС и возможным участием США в ее восстановлении. Зеленский также рассказал, что американский коллега спросил, будет ли понимание украинских властей, что США может модернизировать ЗАЭС.

20 марта на пресс-конференции президент Зеленский подчеркнул, что Запорожская АЭС принадлежат государству, и передавать право собственности на него Украина никому не собирается. Он также отметил, что Штаты могут инвестировать средства в восстановление и модернизацию станции.

Вопрос по "редкоземам"

Что касается возможного соглашения между Вашингтоном и Киевом о доступе США к полезным ископаемым Украины, то стороны ранее выражали готовность к подписанию документа, которое было сорвано в конце февраля после спора президентов в Овальном кабинете.

Этой ночью стало известно, что Трамп, объявляя о подписании указа о "резком увеличении" производства важных минералов и редкоземельных металлов в США, также отметил значимость будущего соглашения по "редкоземам" с Украиной.

"Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы разблокировать редкие земли, минералы и многое другое по всему миру, но особенно в Украине", - сказал американский лидер и добавил, что Вашингтон "отлично работает" с Украиной и РФ.

"И одна из вещей, которую мы делаем, - это подписание соглашения с Украиной по редким землям в ближайшее время, поскольку они имеют огромную ценность в редкоземах, и мы ценим это, - рассказал Трамп.