В США хотят увеличить производство комплексов Stinger и Javelin, поставляемых Украине

США намерены увеличить производство реактивных систем залпового огня, а также поставляемых Украине комплексов Stinger и Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника госсекретаря США по закупкам Дугласа Буша в интервью Defense News .

Он напомнил, что Пентагон уже увеличил бюджет военных закупок на 1,2 млрд. долларов, чтобы пополнить собственные арсеналы.

По его словам, США особенно необходимо увеличить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, чтобы восполнить отправленные в Украину запасы.

"Если посмотреть на Javelin, Stinger (переносной зенитный ракетный комплекс), управляемые реактивные системы залпового огня и 155-мм артиллерийские системы, то именно этому мы уделяем основное внимание в плане увеличения объемов производства, в некоторых случаях в два или три раза в течение следующего года", - заявил Буш.