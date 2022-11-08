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США хотят возобновить инспекции российского ядерного оружия, - "Коммерсантъ"

Фото: США хотят проинспектировать российское ядерное оружие в рамках договора ДСНВ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США и Россия обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Инспекции российских ядерных объектов не проводились с начала 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

По данным российских источников издания, в качестве места проведения комиссии впервые рассматривается Ближневосточный регион. Ранее подобные встречи проводились в Женеве. Однако Москва не считает Швейцарию, присоединившуюся к большей части введенных в отношении РФ западных санкций, нейтральным государством.

Как отмечается в публикации, несмотря на заморозку диалога между Россией и США по стратегической стабильности, контакты по единственному действующему двустороннему соглашению о контроле над вооружениями - Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - продолжаются. Часть вопросов по выполнению ДСНВ стороны в отсутствие очных контактов рассматривали в дистанционном режиме.

Американская сторона, как следует из комментария заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, намерена в ходе предстоящего заседания консультативной комиссии поставить вопрос о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ.

США не проводили инспекции с 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Летом 2022 года Вашингтон, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, уведомил Москву о планах "в явочном порядке" прислать своих инспекторов в РФ, что российская сторона расценила как "откровенную провокацию". После этого РФ официально объявила о приостановке инспекций в рамках ДСНВ

ДСНВ был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения.

В последний раз консультативная комиссия, в рамках которой должны обсуждаться всевозможные аспекты выполнения договора, собиралась очно в Женеве в октябре 2021 года. Инспекции по ДСНВ приостановлены с начала 2020 года.

Напомним, в августе 2022 года заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты и Россия могут возобновить переговоры о проведении инспекций в рамках договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ).

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