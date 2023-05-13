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В США хотят отозвать 67 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности

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США, Суббота 13 мая 2023 06:05
В США хотят отозвать 67 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности Фото: в США хотят отозвать 67 миллионов авто из-за дефектов с подушками безопасности (пресс-служба BMW)
Автор: Максим Шушко

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) требует отзыва 67 млн подушек безопасности из-за дефекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство безопасности автомобилей заявило, что надувные устройства создают необоснованный риск смерти или травм.

"Патроны подушек безопасности создают неоправданный риск смерти и травм", - говорится в письме NHTSA.

Компания General Motors уже согласилась отозвать около 1 млн автомобилей. Более 30 смертей во всем мире, включая 24 смерти в США, и сотни травм в автомобилях разных автопроизводителей, начиная с 2009 года, связаны с подушками Takata. Последняя смерть произошла в июле 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Китайский автомобильный гигант BYD инвестировал в компанию Nuro 600 миллионов долларов для того, чтобы приступить к производству беспилотного фургона доставки третьего поколения с подушкой безопасности для защиты пешеходов.

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Соединенные Штаты Америки подушка Автомобильный рынок
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