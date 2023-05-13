В США хотят отозвать 67 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания General Motors уже согласилась отозвать около 1 млн автомобилей. Более 30 смертей во всем мире, включая 24 смерти в США, и сотни травм в автомобилях разных автопроизводителей, начиная с 2009 года, связаны с подушками Takata. Последняя смерть произошла в июле 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Китайский автомобильный гигант BYD инвестировал в компанию Nuro 600 миллионов долларов для того, чтобы приступить к производству беспилотного фургона доставки третьего поколения с подушкой безопасности для защиты пешеходов.

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