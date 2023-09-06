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В США хотят отозвать 52 млн авто из-за неисправности подушек безопасности

США, Среда 06 сентября 2023 07:59
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В США хотят отозвать 52 млн авто из-за неисправности подушек безопасности Фото: в США хотят отозвать 52 млн авто из-за неисправных подушек безопасности (пресс-служба BMW)
Автор: Максим Шушко

Американские регуляторы автомобильной безопасности заявили, что 52 млн подушек безопасности, производимых компаниями ARC Automotive и Delphi Automotive, должны быть отозваны, поскольку они могут разорваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подушки безопасности, которые национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) хочет отозвать, использовались в авто производимых 12 автопроизводителями в период с 2000 по 2018 год. В числе этих компаний такие гиганты как: General Motors, Ford Motor, Stellantis, Tesla, Toyota Motor и Volkswagen.

"Надувные подушки безопасности, которые разрываются при развертывании, явно неисправны, поскольку они не защищают пассажиров транспортного средства должным образом, и сами по себе представляют необоснованный риск серьезных травм или смерти", - заявили в NHTSA.

В ведомстве добавляют, что ей известно о семи подтвержденных разрывах данных подушек безопасности в транспортных средствах в США. Они привели к шести травмам и одной смерти.

Отзыв авто в США

В мае национальное управление безопасности дорожного движения США требовало отзыва 67 млн подушек безопасности из-за дефекта. Из-за подушек, которые производила компания Takata, зафиксировали более 30 смертей во всем мире, включая 24 в Соединенных Штатах.

Также, компания Tesla отозвала почти 16 тысяч своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности переднего ряда.

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Соединенные Штаты Америки подушка Автомобильный рынок
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