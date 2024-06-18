США хотят, чтобы Япония и Нидерланды сдержали развитие Китая в области чипов, - Bloomberg

Отмечается, что Вашингтон хочет надавить на способность Пекина производить высококачественные чипы памяти, которые необходимы для искусственного интеллекта.

Журналисты пишут, что заместитель министра торговли США, промышленности и безопасности Алан Эстевес будет оказывать давление на своих коллег в Токио и Амстердаме, чтобы они наложили больше ограничений на деятельность в Китае голландского поставщика ASML Holding NV и японской Tokyo Electron Ltd.

Машины ASML и Tokyo Electron используются для производства кристаллов динамической памяти с произвольным доступом, которые собираются вместе для изготовления чипов HBM.

В число китайских компаний, работающих над чипами HBM, входит Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co, дочерняя компания ведущего китайского производителя микросхем памяти Yangtze Memory Technologies Co.

При этом журналисты ранее писали, что правительства Японии и Нидерландов сопротивлялись давлению со стороны США в этом вопросе.

Зачем США давят на Китай

США пытаются сдержать технологическое развитие Китая в области чипов и полупроводников по нескольким причинам:

США стремятся сохранить свое технологическое лидерство и конкурентное преимущество на глобальном рынке;

Также существует беспокойство по поводу национальной безопасности, поскольку более развитые китайские технологии могут использоваться в военных целях;

США хотят защитить интеллектуальную собственность и предотвратить кражу технологий.

Кроме этого сдерживание технологического развития Китая является частью более широкой стратегии сдерживания роста его экономического и политического влияния на мировой арене.