США хотят помешать Ирану и ХАМАС зарабатывать деньги в Азии, - Bloomberg

Издание отмечает, что на этой неделе американские официальные лица встречаются с руководителями нефтяной промышленности, представителями регулирующих органов и финансовыми институтами в Сингапуре и Малайзии. США хотят ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти и ограничить способность России продолжать финансировать ее войну против Украины.

Bloomberg пишет, что США выразили обеспокоенность тем, что Россия продолжает получать критически важные компоненты через юго-восточную часть Азии, используя переводы для маскировки конечного пункта назначения. В их число входят компоненты, которые используются для ведения войны.

Также команда из США настаивала на принятии мер для борьбы с отмыванием денег и поднимала вопрос о рисках, связанных со старыми судами так называемого "теневого флота" Ирана.