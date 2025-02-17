США хотят долю в госкомпаниях Украины: о чем речь

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы американские компании были партнером украинской стороны в проектах в сфере добычи стратегического сырья, энергетики, а также, чтобы они вошли в структуру собственности государственных компаний Украины.
Подробнее о перспективах добычи стратегических полезных ископаемых – в материале РБК-Украина.
"Пусть народ Украины знает, что мы хотим подотчетности, но мы хотим быть их партнерами на другой стороне и американский народ будет участвовать в послевоенной экономике. Это будет включать стратегические минералы, это будет включать энергию, это будет включать государственные предприятия", - об этом в эфире телеканала Fox News 13 февраля сказал министр финансов США Скотт Бессент.
Бессент добавил, что США заинтересованы иметь долю собственности в проектах, которая будет генерировать доход для американской стороны.
"Я был там (в Киеве на встрече с президентом Владимиром Зеленским 13 февраля - ред.), чтобы дать понять американцам, что мы имеем долю и что для них будет создана ценность", - прокомментировал министр финансов США.
В комментарии для РБК-Украина директор консалтинговой компании ExPro Consulting, которая специализируется на рынках газа, электроэнергии и нефтепродуктов, Геннадий Кобаль заявил, что американская сторона может быть заинтересована получить долю в государственных компаниях, которые являются прибыльными и потенциально могут экспортировать продукцию на европейский рынок.
"Американцев в первую очередь интересуют какие-то крупные проекты или соглашения о разделе продукции (в сфере добычи природного газа - ред.) или, например, приватизация "Укргаздобычи" или "Укрнафты". Это было бы им интересно", - сказал эксперт.
По информации источников РБК-Украина во время Всемирного экономического форума, который проходил в шейцарском Давосе 15-19 января 2025 года, вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко предлагала иностранным инвесторам рассмотреть возможность приобретения доли в государственной "Укрнафте" и Sense Bank.
На фоне полномасштабной войны летом 2022 года Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые заблокировали приватизацию крупных государственных предприятий. В июне 2023 года был принят закон, который восстановил возможность продажи государственных долей в крупных компаниях.
В октябре Фонд госимущества продал 100% акций "Объединенной горно-химической компании" (ОГКХ), которой владело государство. Покупателем выступила компания "Цемин Украина", стоимость приобретения ОГКХ составила 3,9 миллиарда гривен.
Согласно действующему Перечню объектов большой приватизации государственной собственности, утвержденного распоряжением КМУ №36-р от 16.01.2019 г., в этот список входят государственные пакеты акции в компаниях "Центрэнерго", "Харьковэнергосбыт", "Украинские энергетические машины", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", "Запорожский титаново-магниевый завод" и др.
В течение полномасштабной войны государство значительно увеличило долю собственности во многих секторах экономики. В ноябре 2022 года правительство создало государственное предприятие "Украинские распределительные сети", в которую на сегодня входят доли государства в следующих компаниях "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".
Также в ноябре 2022 года Кабинет министров принял решение о национализации компаний "Укрнафта", "Уктатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Мотор Сич". В течение 2022-2023 года правительство передало в структуру государственного "Нафтогаза Украины" пакеты акций большого количества облгазов.
Как сообщалось, 13 февраля Скотт Бессет посетил Киев, встретился с Зеленским и предложил проект соглашения от США для Украины по доступу к редкоземельным металлам. Президент Украины отказался от этого соглашения и заявил, что оно должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны Вашинготона.