ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США хакеры массово атаковали системы водоснабжения

02:43 05.08.2026 Ср
2 мин
Больше всего пострадала Миннесота
aimg Юлия Маловичко
В США хакеры массово атаковали системы водоснабжения Фото: хакеры навредили более 10 штатам (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В США зафиксировали масштабную волну кибератак на системы водоснабжения и водоотведения, по меньшей мере, в 12 штатах. Несмотря на слом отдельных объектов, власти уверяют, что угрозы качеству питьевой воды нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, кампания стала одной из самых масштабных кибератак против американской муниципальной инфраструктуры водоснабжения за последние годы.

Злоумышленники получали доступ к системам, которые во многих случаях вообще не должны были быть подключены к интернету, что указывает на серьезные пробелы в кибербезопасности.

Больше всего пострадала Миннесота, где атаки подверглись десяткам систем водоснабжения. В ряде населенных пунктов произошли временные перебои с работой оборудования и давлением воды, из-за чего местные власти даже рекомендовали жителям кипятить воду. В то же время факты загрязнения питьевой воды не зафиксированы.

Федеральные агентства США, в том числе ФБР, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), расследуют инциденты. Официально ответственные за атаки пока не названы, однако американские чиновники и эксперты подозревают причастность связанных с Ираном хакерских групп.

По оценкам специалистов, инциденты в очередной раз продемонстрировали уязвимость американской водной инфраструктуры, часто использующей устаревшие системы управления и не имеющей достаточного финансирования для обеспечения надлежащего уровня киберзащиты.

В ответ группы добровольцев по кибербезопасности уже помогают местным водоканалам усиливать защиту критически важных систем.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль рассказал, что водоснабжение станет новой целью России в Украине. Ведь если без электроэнергии люди еще как-то могли выжить, то без воды будет гораздо труднее, в том числе речь идет о канализации.

Цель врага – таким образом добиться давления общества на власть и заставить Украину капитулировать, говорит министр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Кибератака
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины