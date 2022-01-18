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У США загрожує довічне: в Одесі впіймали злочинця з Росії

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Одеса, Вівторок 18 січня 2022 15:57
У США загрожує довічне: в Одесі впіймали злочинця з Росії Фото: злочинця-росіянина затримали в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

В Одесі правоохоронці затримали росіянина. Він перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

48-річного громадянина Росії було затримано в Одесі. За даними слідства, він незаконно в’їхав на територію України. Наразі цю інформацію перевіряють.

Раніше в США злочинця засудили до довічного ув'язнення. Там його звинуватили у грошових махінаціях, рекеті, шахрайстві та наркозлочинах. Після того, як суд ухвалив вирок, поліції видали ордер на арешт. Проте злочинець переховувався, тому його оголосили у міжнародний розшук.

Українські правоохоронці одразу повідомили про затримання росіянина компетентні органи Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, 7 грудня в аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Його розшукували за скоєння кримінальних злочинів.

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