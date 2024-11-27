США готовятся одобрить продажу Израиля оружия на 680 млн долларов, - Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена стремится одобрить продажу Израиля пакета оружия стоимостью 680 млн долларов на фоне объявления прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам американского чиновника, пакет оружия для Израиля содержит тысячи комплектов высокоточного наведения бомб JDAM и сотни бомб малого диаметра.
Пакет готовился несколько месяцев и в течение сентября-октября был рассмотрен в Конгрессе.
Отмечается, что продажа оборудования сделала пакет на 20 млрд долларов, который США одобрили в августе и куда в частности вошли истребители.
Представитель Государственного департамента отказался подтвердить Reuters факт продажи, но заявил, что поддержка безопасности Израиля со стороны США непоколебима, в то же время он обязан защищать гражданское население.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что Сенат США планирует проголосовать за законопроект, который заблокирует продажу оружия Израилю. Речь шла о некоторых его видах.
Документ поддержали законодатели, которые утверждают, что Израиль препятствует гуманитарной помощи, в которой остро нуждаются палестинские гражданские лица в Секторе Газа.
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