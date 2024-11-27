США готовятся одобрить продажу Израиля оружия на 680 млн долларов, - Reuters

По словам американского чиновника, пакет оружия для Израиля содержит тысячи комплектов высокоточного наведения бомб JDAM и сотни бомб малого диаметра.

Пакет готовился несколько месяцев и в течение сентября-октября был рассмотрен в Конгрессе.

Отмечается, что продажа оборудования сделала пакет на 20 млрд долларов, который США одобрили в августе и куда в частности вошли истребители.

Представитель Государственного департамента отказался подтвердить Reuters факт продажи, но заявил, что поддержка безопасности Израиля со стороны США непоколебима, в то же время он обязан защищать гражданское население.