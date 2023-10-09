США готовятся наказать РФ за несоблюдение ценового потолка на нефть, - Минфин

Министр отметила, что последние рыночные цены сигнализируют о том, что этот механизм, возможно, больше не работает так, как изначально ожидалось.

Она также заявила, что США очень внимательно следят за выполнением установленных правил.

"Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений", - сказала министр.

Ожидается, что ограничение цен на нефть и его обеспечение будут на повестке дня переговоров между Йеллен и министрами финансов членов "Большой семерки" в Марракеше (Марокко) на этой неделе.

Потолок цен на российскую нефть

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы России. Поэтому "Большая семерка" отложила пересмотр ценового потолка на российскую нефть.

Недавно координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что введение потолка цен на российскую нефть оказало существенное влияние на ограничение возможностей Кремля, поэтому США продолжат осуществлять контроль за ситуацией.