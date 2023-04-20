RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США готовят своих военных для возможной эвакуации дипломатов из Судана, - Politico

Фото: Военный США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Пентагон размещает военный контингент в Джибуте в ожидании потенциальной миссии по эвакуации персонала посольства США в Судане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Ситуация с безопасностью в столице Судана резко ухудшилась за неделю боевых действий. Тяжелые бои в Хартуме заставили многих в городе с населением 5 миллионов человек, в том числе сотрудников посольства США, скрываться в местном комплексе в восьми милях от международного аэропорта", - говорится в материале.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что американские военные будут опрокинуты в Джибуте, чтобы предоставить администрации возможность начать операцию по эвакуации.

Politico пишет, что миссия доставит в безопасное место только сотрудников посольства и что генеральной эвакуации американских граждан под руководством военных не будет. Кое-кто в администрации США надеется избежать сцен, напоминающих эвакуацию из Кабула в 2021 году.

"Эвакуация с помощью военных США с каждым часом кажется все более вероятной. Аэропорт в центре Хартума будет нетрудоспособен, даже если он снова откроется из-за повреждений, причиненных бомбардировками и боевыми действиями. Около 70 американских сотрудников посольства не имеют возможности самостоятельно покинуть Судан", - добавили. Политико.

Ранее мы сообщали, что силы быстрого реагирования, борющиеся за власть в Судане, сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера".

Напомним, в Судане группа американских дипломатов попала под обстрел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСудан