США готовят санкции против китайских банков за помощь России в войне, - WSJ

Как отмечает издание, Китай прислушался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в Россию с самого начала войны, но после прошлогодней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин китайский экспорт в Россию коммерческих товаров, которые также имеют военное применение, резко возрос.

Поскольку Китай теперь является основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Блинкен посещает Китай на этой неделе, и вопрос заключается в том, может ли эта мощная финансовая угроза повлиять на китайско-российскую торговлю.

На прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности, заявив, что Пекин внес основной вклад в войну Москвы против Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружений, пишет издание.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, содействующих торговле товарами, имеющими как коммерческое, так и военное применение.