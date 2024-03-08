США готовят резолюцию Совбеза ООН по ядерному оружию в космосе, - СМИ
США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН, которая будет предостерегать от размещения ядерного оружия в космосе. Данные действия будут проходить на фоне попыток отговорить Россию от вывода боеголовок на орбиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщают источники издания, резолюция будет представлена во время председательства Японии в Совбезе в этогом месяце. Она, вероятно, подтвердит обязательства стран по Договору о космосе 1967 года, запрещающему размещение ядерного оружия на орбите.
Отмечается, что проект находится на начальной стадии и не был широко распространен.
"Совбез уже намерен обсудить вопросы ядерного разоружения и нераспространения на заседании 18 марта", - говорится в сообщении.
Администрация президента США Джо Байдена начала кампанию по сдерживанию России после появления данных, что Кремль разрабатывает оружие, способное уничтожать спутники в космосе.
Источники агентства рассказывают, что США уведомили союзников, что Россия может развернуть ядерное оружие или имитацию боеголовки в космосе уже в этом году.
В то же время агентство отмечает, что любая попытка упомянуть Россию в резолюции, вероятнее всего, провалится, поскольку российская сторона имеет право налагать вето на резолюции как постоянный член Совбеза.
"Однако, мягко сформулированная резолюция о более важных принципах, стоящих на кону, может получить поддержку России, а также других стран, к которым США обращаются за помощью, в том числе Китая и Индии", - отмечают источники издания.
Обе страны, по их мнению, оказывают большее влияние на Россию.
Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе
В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе. Позже сообщалось, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы отговорить Кремль от испытаний космического ядерного оружия.
Американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.
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