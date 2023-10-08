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В США готовят проект помощи Израилю: что может войти

Фото: США готовят проект помощи Израилю (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сенаторы в США готовят проект помощи Израилю. Они намерены внести законодательство для помощи стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета сенаторов США.

Председатель Сенатского комитета по международным отношениям США Бен Кардин, выступил в поддержку Израиля. Он хочет ввести законодательство, для предоставления оборонных приспособлений Израилю, и о срочной необходимости утвердить посла США в Израиле.

“Как сказал ранее сегодня президент Байден, Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Израилем в поддержку его права защищаться от терроризма и делать то, что необходимо для защиты своего народа. Я также знаю, что в ближайшее время, правительство Соединенных Штатов и Конгресс обязаны предложить ту помощь, которая составляла основу американо-израильских отношений с момента их основания", - заявил сенатор.

По словам политика, он при первой возможности продвинет законопроект, в котором будет оружие для самообороны Израиля.

"Пакет включает в себя пополнение системы противоракетной обороны "Железный купол", которая гарантирует, что такие перехватчики всегда будут в наличии. Я также настоятельно призываю рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании обороны Израиля в связи с непосредственными последствиями этого террористического нападения", - сказал Кардин.

В конце своего обращения, сенатор пожелал укрепить американо-израильские отношения.

"Прямо сейчас как никогда важно, чтобы у нас был утвержденный Сенатом посол в Израиле. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги присоединятся ко мне в скорейшем утверждении госсекретаря Джейкоба Дж. Лью в качестве нового посла США в Израиле", - заявил Кардин.

Поддержка США Израиля

Президент США Джо Байден заявил о том, что позаботится об получении Израилем необходимой помощи для защиты от террористов. 

Министр обороны США Ллойд Остин готов сделать все, чтобы у Израиля была защита от террористов. В ближайшие дни министр проведет переговоры с Байденом, на которых обсудит этот вопрос.

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