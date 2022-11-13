США готовят новый пакет военной помощи для Украины

США уже начали подготовку нового пакета военной помощи Украине, который анонсируют в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
По его словам, Соединенные Штаты Америки и дальше будут сохранять стабильность в вопросе предоставления Украине военной помощи.
"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.
Он также добавил, что пакет помощи будет примерно того же объема, как и предыдущие.
При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом проводит консультации с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.
Напомним, 10 ноября стало известно, что США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вооруженным силам Украины будут переданы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.