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США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США уже начали подготовку нового пакета военной помощи Украине, который анонсируют в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

По его словам, Соединенные Штаты Америки и дальше будут сохранять стабильность в вопросе предоставления Украине военной помощи.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.

Он также добавил, что пакет помощи будет примерно того же объема, как и предыдущие.

При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом проводит консультации с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

Напомним, 10 ноября стало известно, что США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вооруженным силам Украины будут переданы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

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