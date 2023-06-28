США готовят новые ограничения для Китая. Коснутся экспорта чипов ИИ, - WSJ

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос введения новых ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта (ИИ) в Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Это связано с опасениями в Штатах, что КНР может использовать ИИ-чипы от Nvidia и других компаний для разработки оружия и осуществления хакерских атак.
По данным журналистов, на фоне таких известий акции Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) упали примерно на 1,4%.
Nvidia, Micron и AMD входят в число американских производителей чипов, которые попали "под перекрестный огонь" между Китаем и администрацией Байдена.
Еще в начале прошлой осени в компании Nvidia заявили, что официальные лица США попросили ее прекратить экспорт двух лучших вычислительных чипов для работы с искусственным интеллектом в Китай.
В отчете говорится, что министерство торговли США прекратит поставки чипов, произведенных Nvidia и другими производителями чипов, клиентам в КНР уже в июле.
Также в публикации говорится о том, что новые ограничения, разрабатываемые американским департаментом, будут запрещать продажу даже чипов A800 без лицензии.
В начале этого года появились сообщения о том, что китайский исследовательский институт по ядерному оружию в течение последних двух с половиной лет по меньшей мере дюжину раз покупал сложные американские компьютерные чипы. Как следовало из публикации WSJ, в КНР делали это, обходя американские экспортные ограничения, что действовали десятилетиями.
По данным американских журналистов, государственная Китайская академия инженерной физики сумела получить полупроводники, производимые такими компаниями, как Intel и Nvidia с 2020 года.
Между тем, этот китайский исследовательский институт был внесен в "черный список" американских экспортеров еще в 1997 году.
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